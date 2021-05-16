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Израиль разбомбил палестинское министерство

ВВС Израиля разбомбили здание министерства труда в секторе Газа, одной из двух частей частично признанного палестинского государства. Об этом со ссылкой на местные СМИ.

«В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда (…). Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», — заявил журналистам секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.

16 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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