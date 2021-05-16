Фото с новой киноадаптации «Золушка» вызывают умиление у поклонников Израиль за 24 часа нанес удары по 90 военным объектам в Газе » Израиль разбомбил палестинское министерство ВВС Израиля разбомбили здание министерства труда в секторе Газа, одной из двух частей частично признанного палестинского государства. Об этом со ссылкой на местные СМИ. «В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда (…). Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», — заявил журналистам секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф.