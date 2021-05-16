Израиль и Палестина снова обменялись массированными ударами

Израильские ВВС ночью нанесли новую серию ударов по сектору Газа.
Как сообщает The Times of Israel, удары начались после того, как бойцы ХАМАС запустили десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода «в ответ на разрушения жилых домов». Перед этим они объявили о приостановке обстрелов Тель-Авива на два часа.
В частности, израильский истребитель ударил по дому командующего батальоном ХАМАС Халеда Манамары в секторе Газа, говорится в Twitter ЦАХАЛ.
Телеканал Sky News Arabia также сообщает, что ракетный удар Израиля разрушил еще одну высотку в Газе.
Ранее армия Израиля насчитала около 2,8 тыс. ракет, запущенных с 10 мая с стороны Палестины. Операция страны против группировок из Газы продолжается в ответ на обстрелы израильской территории.
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