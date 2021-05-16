Испанцы спустили на воду свою первую подлодку

Испанская компания Navantia спустила на воду головную подводную лодку проекта S-80 «Исаак Пераль». Как пишет La Verdad, спуск корабля на воду состоялся на верфи предприятия в Картахене. После спуска подлодку отбуксировали к причальной стенке верфи, где будет производиться достройка корабля на плаву.

Проект S-80 является первой полностью испанской разработкой подводной лодки. По нему ведется строительство четырех кораблей, которые в составе ВМС Испании должны будут заменить устаревшие подводные лодки типа «Галерна», разработанные и построенные французской компанией DCNS в 1970-х годах.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

В ходе разработки и строительства подлодки испанцы периодически сталкивались с серьезными проблемами. В частности, в 2013 году строительство подлодки было приостановлено на два года. Поводом для этого стали ошибки, допущенные при проектировании S-80. Из-за них субмарины получились в среднем на 68 тонн тяжелее. Это могло привести к трудностям со всплытием после погружения. Для исправления ошибок Navantia спроектировала вставные секции в корпуса подлодок, которые затем были установлены в строящиеся корабли. С их помощью конструкторы повысили плавучесть S-80.

Изначально предполагалось, что спуск на воду произойдет в 2020 году, однако фактически он произошел только сейчас. Как ожидается, ходовые испытания «Исаака Пераля» начнутся в 2022 году, а в состав испанского флота корабль войдет в 2023-м.