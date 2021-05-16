ИИ научили забывать ненужную информацию

Исследователи объяснили, что модели эффективно запоминают любую информацию. Обычно это хорошо, но в некоторых случаях — вредно, ведь ИИ не разделяет важные и второстепенные данные и обрабатывает их с одинаковой эффективностью, тратя примерно такое же количество данных. Но по мере увеличения объема доступной информации, системы вынуждены тратить все больше и больше ограниченных вычислительных ресурсов на ее обработку. Исследователи Facebook надеются помочь будущим ИИ быть более внимательными, наделив данные сроком годности.

Этот метод называется Expire-Span и поможет нейронным сетям эффективно сортировать и хранить информацию, наиболее подходящую для выполнения поставленных перед ними задач. Expire-Span работает, сначала предсказывая, какая информация будет наиболее полезной для сети в данном контексте, а затем присваивая ей срок годности. Чем важнее, по мнению Expire-Span, та или иная информация, тем более отдаленный срок годности будет у данных. Нейронные сети смогут дольше хранить актуальную информацию, постоянно освобождая память, забывая неактуальные данные.

«Expire-Span рассчитывает значение срока годности информации для всех видов данных и делает это каждый раз, когда ему предоставляют новый фрагмент информации. Этот тег определяет, как долго информация сохраняется в памяти, — пояснили исследователи. — Постепенный распад части данных является ключом к сохранению важной информации без ее размывания».

Хотя исследования еще находятся на ранней стадии, ученые уверены, что для усовершенствования нейронной сети нужно не так много шагов. В будущем команда надеется разработать еще более приближенную к человеческой память, но способную усваивать новую информацию гораздо быстрее, чем позволяют нынешние технологии.