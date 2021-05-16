Голливуд наказал Золотой глобус

Голливудская ассоциация иностранной прессы, ежегодно вручающая премию Золотой глобус — вторую по престижности после Оскара, переживает тяжелейший кризис. Ее критикуют американские СМИ и представители киноиндустрии.

Актер Том Круз вернул ассоциации три своих Золотых глобуса, а телекомпания NBC, которая c 1964 года показывала вручение премии по всей стране, отказалась от трансляций. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Не соответствует новой этике

На исходе зимы этого года в газете Los Angeles Times вышло масштабаное расследование о проблемах в Голливудской ассоциации иностранной прессы — некоммерческой организации журналистов и фотографов, которые информируют общественность о событиях индустрии развлечений.

Оказалось, что все 87 членов ассоциации являются белыми, что не соответствует новым нормам инклюзивности и глобальной этики.

Журналисты считают, что такое положение может оказывать влиять на номинации. Так, в 2021 году жюри премии Золотой глобус не номинировали на главную награду фильмы с чернокожими в главных ролях, а именно: Иуда и черный мессия, Ма Рейни: Мать блюза и Пятеро одной крови.

Из-за этого телеканал NBC решил отказаться от трансляции церемонии вручения Золотых глобусов в 2022 году. В руководстве пообещали вернуть трансляцию через год, «если организация выполнит свой план» по расширению состава жюри.

Голливудский актер Том Круз отказался от своих наград Золотой глобус по той же причине.

Глава Netflix Тед Сарандос отправил руководителям ассоциации письмо, уведомляющее о прекращении сотрудничества до тех пор, пока они не предпримут реальные действия и не представят четкую дорожную карту изменений. Стоит напомнить, что проекты Netflix в 2021 году были номинированы 42 раза и получили шесть наград.

Вслед за Netflix аналогичную позицию выразила Amazon.

Ключевые же шаги, к которым призывают кинокомпании и голливудские звезды, ассоциация назначила на июль. Во второй половине месяца будет запущен процесс отбора новых членов, а 2 августа они должны быть приняты.

В этот же день состоится обновление совета директоров. Все члены совета во главе с генеральным директором подадут в отставку, будут избраны новые лица на руководящие должности.

Отметим, что в апреле их организации вышел продюсер Филип Берк, который занимал пост президента ассоциации, из-за обвинений в домогательствах в отношении актера Брендана Фрейзера известного по фильму Мумия.

Берк также говорил, что протестное движение Black Lives Matter является расистским, а его соосновательницу назвал «самопровозглашенной ученой марксисткой».

Кроме того, как говорится в материале Los Angeles Times, Голливудская ассоциация иностранной прессы пронизана коррупцией. Газета обратила внимание, что в 2021 году сериал Эмили в Париже получил две номинации на Золотой глобус, несмотря на холодный прием среди критиков и зрителей.

Газета пишет, что в 2020 году студия Paramount TV, заказавшая производство шоу, устроила во Франции дорогостоящий прием для членов Голливудская ассоциация иностранной прессы.

LAT сообщает, что журналисты проживали в отеле с номерами стоимостью от 1,4 тысячи долларов за ночь и обедали в частном ресторане Musee des Arts Forains.

Этот эпизод только один из числа других — по мнению издания, из-за «дружбы» с киностудиями и прокатчиками ассоциация могла несправедливо номинировать фильмы и телесериалы на Золотой глобус.

Авторы расследования также считают, что члены ассоциации получают слишком много как для некоммерческой организации, которая не платит налоги.

За текущий финансовый год организация заплатила своим членам 2,15 миллиона долларов. Только в январе 20 из них получили почти по 3,5 тысячи долларов «за просмотр иностранных фильмов», пишет издание со ссылкой на ежемесячный отчет организации.

Платит организация и членам совета директоров — известно, что пятеро из них получили от 63 до почти 134 тысяч долларов в налоговом году, который закончился 30 июня 2019 года. По мнению экспертов, опрошенных изданием, эти суммы выглядят «необычно».

О коррупции среди вручителей Золого глобуса известно давно. Еще в 1968 году NBC отказался от трансляции премии, когда Федеральная комиссия по связи обнаружила, что церемония «существенно вводит общественность в заблуждение относительно того, как выбирались победители и с помощью каких процедур».

Тогда организация исправилась и сделала процедуры прозрачными, но через несколько лет Золотой глобус получила посредственная актриса Пиа Задора за роль в раскритикованном фильме Бабочка. Выяснилось, что накануне ее муж свозил жюри в свое казино в Лас-Вегасе.

А в последние годы Золотой глобус обвиняли в дискриминации азиатских картин из-за того, что участники конкурса — Паразиты, Прощани и Минари — были номинированы в категории Лучший фильм на иностранном языке, а не Лучший фильм, хотя Минари, к примеру, сделан полностью американской командой.

На очередной бойкот Золотой глобус отреагировал обещанием принять 20 новых членов к августу, отменить мораторий на голосование среди новых членов в течение первого года, утвердить новый Кодекс поведения, согласованный с пиарщиками и студиями, сформировать консультативный совет для соблюдения исполнения реформ.

Также организаторы Золого глобуса пообещали поддерживать программы стажировок для студентов из недостаточно представленных слоев населения.

Глава благотварительной организации Time’s Up Тина Чен считает, что настал «решающий момент для Голливуда».

«Сегодня у нас появилась возможность признать, что выступив единым фронтом против одной из сильнейших, но глубоко ошибочных наградных систем, мы можем дать старт переосмыслению положения целой отрасли». — заявила Чен.