Фото с новой киноадаптации «Золушка» вызывают умиление у поклонников

Стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал фото с новой киноадаптации «Золушка». На них можно увидеть главную героиню – кубино-американскую певицу Камилу Кабелло, для которой роль в фильме стала дебютной. А также не меньшее впечатление производят первые кадры с Билли Портером, исполнившим роль крестной с нейтральным полом.

Режиссером новой киноадаптации стала трехкратная номинантка Эмми – Кей Кэннон. Премьера мюзикла неоднократно переносилась, но теперь стало известно, что фильм выйдет на телеэкраны осенью. По слухам СМИ, это произойдет в сентябре на сервисе Amazоn Prime.

Звездный состав «Золушки»

Главную роль Золушки, страдающей от нападок мачехи и сводных сестер, исполнила Камила Кабелло. Принцем Робертом, который ищет ее из-за потерянной туфельки, стал британский актер Николас Голицын. Еще одну, не менее важную роль, исполнил актер Билли Портер. Именно он привлек едва ли не большее внимание общественности, поскольку исполнил роль феи без пола.

«Это очень мощно, ведь магия не имеет пола. Дети готовы. Как раз взрослые тормозят некоторые процессы», – делился ранее с журналистами Билли Портер.

На кадрах можно увидеть, что он одет в яркое золотистое платье с камнями, а на его шее сверкает роскошное колье. В руках есть неизменный атрибут – волшебная палочка.

Другие роли в фильме «Золушка»:

Идина Мензел – Вивиан, мачеха Золушки;

Минни Драйвер – королева Беатрис;

Пирс Броснан – король Роуэн.

Попелюшка

Сюжет фильма «Золушка»

У юной девочки умерла мать, поэтому отец женился на другой женщине. Впоследствии папа умирает тоже, поэтому Золушка остается на попечении злой мачехи и ее несносных дочерей. Но однажды Король Роуэн устраивает бал по случаю возвращения его сына – принца Роберта с чужбины. Сразу же там происходят смотрины, где принц может найти свою будущую жену. Золушка тоже хочет туда попасть, поэтому на помощь приходит фея-крестная, которая помогает ей с одеждой для бала. Во дворце девушке удается покорить внимание принца, но из-за того, что ей в 12 часов нужно вернуться домой, потому что чары исчезнут, она бежит и теряет туфельку. Принц долго пытается найти загадочную девушку, чтобы быть с ней потом всю жизнь.