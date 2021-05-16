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ЕС сделал предупреждение России после указа о «недружественных странах»

Евросоюз считает необоснованным ответ России на «недружественные действия иностранных государств», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, изданный в РФ указ несовместим с Венской конвенцией 1961 года об обязанностях обеспечивать работу зарубежных дипломатических представительств.

Боррель призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран, чтобы избежать ухудшения «и без того напряженных отношений».

Он добавил, что ЕС продолжит согласовывать свою позицию с партнерами, включая Чехию и США.

Напомним, правительство России опубликовало список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Праге разрешили нанимать в российскую дипмиссию не более 19 россиян, а Вашингтону — ни одного.

16 мая, 2021 | Category: Новости, Россия
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