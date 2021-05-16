Американцы завершили испытания первого прототипа адаптивного авиадвигателя будущего

Американская компания GE Aviation завершила испытания первого прототипа перспективного адаптивного авиационного реактивного двигателя XA100, разработка которого ведется с 2007 года по заказу ВВС США. Как пишет Flightglobal, стендовые испытания силовой установки проводились с декабря 2020 года. В ходе проверок силовая установка продемонстрировала характеристики, соответствующие математическим прогнозам, полученным на этапе проектирования.

В отличие от современных турбореактивных двигателей, устанавливаемых на некоторые боевые самолеты, адаптивный двигатель XA100 получил три контура: внутренний, состоящий из газогенератора и сопловой части, и два внешних.

При полете на дозвуковой скорости третий воздушный контур будет открыт, и двигатель будет работать практически как турбовентиляторная силовая установка с большой степенью двухконтурности. В таком режиме силовая установка будет иметь несколько бо́льшую тягу и существенно меньшее потребление топлива. При полете на сверхзвуковой скорости третий контур будет закрываться полностью, а объем воздуха, проходящего через второй контур, будет немного уменьшаться.

В конструкции XA100 используются керамические матричные композиты, полимерные матричные композиты и детали, произведенные с применением аддитивных технологий.

Адаптивный двигатель в первую очередь планируется использовать на истребителе F-35 Lightning II. Предполагается, что замена стандартной силовой установки F135 на XA100 позволит увеличить продолжительность полета F-35 на 50 процентов, дальность полета — на 35 процентов, а тягу — на 10 процентов. При этом расход топлива в полете уменьшится на 25 процентов.

Подробности о стендовых испытаниях силовой установки GE Aviation не раскрывает. В настоящее время компания занимается сборкой второго прототипа двигателя, проверки которого начнутся ближе к концу 2021 года.