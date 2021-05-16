Американцы научились управлять ударным беспилотником с помощью бюджетного планшета

Планшет управления MQ-1C General Atomics

Американская компания General Atomics испытала управление ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-1C Gray Eagle ER с помощью планшетного компьютера. Как пишет Flightglobal, во время испытаний боец Армии США на полигоне указал, какие цели необходимо доразведать, после чего беспилотник автоматически изменил маршрут полета таким образом, чтобы необходима цель попала в обзор его разведывательных систем.

Система управления беспилотниками MQ-1C разрабатывается по заказу Армии США. Благодаря ей бойцы на поле боя смогут запрашивать доразведку целей, получать видеовыдачу разведывательных систем беспилотника на планшет в режиме реального времени, а также запрашивать огневую поддержку с воздуха и корректировку артиллерийского огня.

Новая система управления представляет собой планшетный компьютер под управлением операционной системы Android, приложения Team Awareness Kit и радиостанции TrellisWare TW-950 TSM Shadow. Благодаря системе бойцы смогут напрямую частично управлять беспилотниками MQ-1C без необходимости связываться с операторами беспилотника.

Предполагается, что новая система позволит значительно сократить время, необходимое на разведку целей, а также уменьшить временной промежуток между запросом огневой поддержки и фактическим ее получением. Испытания системы, признанные успешными, состоялись 23 апреля 2021 года на полигоне в Юме в Аризоне, однако об их проведении General Atomics объявила только сейчас.