Зеленский наказал санкциями почти 600 «воров в законе»

Лидер Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 557 «воров в законе». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что среди криминальных авторитетов, попавших под санкции — 111 иностранцев. Как уточняется, активы данных лиц будут заблокированы, им будет запрещен въезд на территорию Украины, а также отказано в предоставлении виз, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказано в продлении срока пребывания на Украине, в получении гражданства Украины. Они должны быть принудительно выдворены из страны.

Также санкции коснутся лидеров преступных группировок.

«Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим «прощай», — подчеркнул Зеленский.