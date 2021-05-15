Вышел первый трейлер скандального сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит в главной роли

Вчера в сети появился первый трейлер предстоящего мини-сериала «Анна Болейн». Главную роль в нем исполняет актриса Джоди Тернер-Смит.

Действие сериала, который по своему жанру далек от исторической драмы и скорее напомнит зрителям психологический триллер, будет разворачиваться в течение пяти месяцев, предшествующих казни Анны в 1536 году.

Помимо Тернер-Смит, в сериале также снимаются Марк Стэнли (он играет ее супруга короля Генриха VIII), Джанни Калькетти, Дэвид Мэйси, Анна Брюстер, Джон Алан Робертс и другие.

Когда стал известен основной актерский состав сериала, в сети это принялись активно обсуждать. Тот факт, что Анну Болейн, которая, согласно истории, была белой женщиной, сыграет темнокожая актриса, одобрили не все. Впрочем, похожая история была и с сериалом «Бриджертоны», в котором королеву Шарлотту тоже сыграла темнокожая актриса. За это в том числе шоу сильно критиковали. Но киноиндустрия в последние годы стремится к инклюзивности и разнообразию, так что такому выбору актеров удивляться не приходится.

Состоять сериал будет всего из трех эпизодов. Дата его премьеры пока неизвестна.

Джоди Тернер-Смит в сериале «Анна Болейн»