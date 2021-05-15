В США неожиданно снизился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, опустился в мае текущего года до 82,8 пункта с апрельского уровня в 88,3 пункта.

Эксперты, чье мнение выяснил портал Daily FХ прогнозировали рост показателя до 90,4 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Значение этого индикатора высчитывается на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Напомним также, что ВВП США в I квартале 2021 года вырос, согласно первой оценке, на 6,4% в пересчете на годовые темпы, следует из данных Министерства торговли страны. Эксперты, чье мнение выяснил портал Daily FX, прогнозировали рост показателя на 6,1% в пересчете на год.

Тремя месяцами ранее темпы роста экономики США составляли 4,3%.

«Рост ВВП в первом квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие (после пандемии) предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией», — цитировал ТАСС релиз министерства.

По итогам минувшего года экономика США сократилась на 3,5%. Таким образом, падение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель рухнул на 11,6%.

Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Впрочем, по итогам IV квартала 2020 года американская экономика увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы. ВВП страны в III квартале прошлого года подскочил на рекордные 33,4%.