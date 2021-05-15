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Ученые нашли динозавра, который умел разговаривать

Мексиканские палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, который активно разговаривал со своими сородичами.

Название Tlatolophus происходит от местного языка науатль, где tlahtolli означает слово или утверждение, а lophus с греческого — гребень.

Авторы отмечают, что у вида были уши, способные слышать низкочастотные звуки. Из этого они делают вывод, что вид был достаточно мирным, но разговорчивым. Палеонтологи также считают, что динозавры издавали громкие звуки, чтобы отпугнуть хищников, а также вокализировали свое желание спариваться.

Около 72 или 73 миллионов лет назад огромный травоядный динозавр умер в бывшем водоеме. Там было много отложений, в которых он сохранился на протяжении веков. 

Заявление авторов работы

Также авторы отмечают, что форма гребня животного похожа на то, что использовали мезоамериканцы в древних рукописях.

Сейчас ученые продолжают исследовать находки, в журнале были опубликованы промежуточные выводы, отмечают они.

15 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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