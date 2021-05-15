Ученые нашли динозавра, который умел разговаривать

Название Tlatolophus происходит от местного языка науатль, где tlahtolli означает слово или утверждение, а lophus с греческого — гребень.

Авторы отмечают, что у вида были уши, способные слышать низкочастотные звуки. Из этого они делают вывод, что вид был достаточно мирным, но разговорчивым. Палеонтологи также считают, что динозавры издавали громкие звуки, чтобы отпугнуть хищников, а также вокализировали свое желание спариваться.

Около 72 или 73 миллионов лет назад огромный травоядный динозавр умер в бывшем водоеме. Там было много отложений, в которых он сохранился на протяжении веков. Заявление авторов работы

Также авторы отмечают, что форма гребня животного похожа на то, что использовали мезоамериканцы в древних рукописях.

Сейчас ученые продолжают исследовать находки, в журнале были опубликованы промежуточные выводы, отмечают они.