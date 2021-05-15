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SpaceX запустит Starship на орбиту вокруг Земли

Компания SpaceX планирует запустить лунно-марсианский космический корабль Starship на орбиту вокруг Земли. Соответствующая заявка с описанием плана миссии подана в Федеральную комиссию по связи, сообщает Spaceflight Now.

Путешествие Starship, оснащенного шестью ракетными двигателями Raptor, согласно имеющимся данным, начнется со стартовой площадки Starbase полигона компании Бока-Чика (Техас) и завершится приводнением в Тихий океан в районе Гавайских островов.

Для выведения Starship будет использоваться ракета Super Heavy, оснащенная 28 ракетными двигателями Raptor, суммарная тяга которых вдвое превышает развиваемую сверхтяжелой ракетой Saturn 5, использовавшейся в лунной программе Apollo.

Полет Starship продлится 90 минут, в течение которых двигатели Super Heavy будут работать около трех минут. Ожидается, что носитель после выведения корабля совершит посадку в Мексиканском заливе восточнее Starbase.

Конкретная дата проведения летных испытаний связки Super Heavy и Starship не сообщается.

15 мая, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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