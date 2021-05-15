SpaceX запустит Starship на орбиту вокруг Земли

Путешествие Starship, оснащенного шестью ракетными двигателями Raptor, согласно имеющимся данным, начнется со стартовой площадки Starbase полигона компании Бока-Чика (Техас) и завершится приводнением в Тихий океан в районе Гавайских островов.
Для выведения Starship будет использоваться ракета Super Heavy, оснащенная 28 ракетными двигателями Raptor, суммарная тяга которых вдвое превышает развиваемую сверхтяжелой ракетой Saturn 5, использовавшейся в лунной программе Apollo.
Полет Starship продлится 90 минут, в течение которых двигатели Super Heavy будут работать около трех минут. Ожидается, что носитель после выведения корабля совершит посадку в Мексиканском заливе восточнее Starbase.
Конкретная дата проведения летных испытаний связки Super Heavy и Starship не сообщается.
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