В Японии открыли кафе с официантками — бодибилдершами Макрону написали третье письмо о провале ситуации с безопасностью во Франции » SpaceX запустит Starship на орбиту вокруг Земли Компания SpaceX планирует запустить лунно-марсианский космический корабль Starship на орбиту вокруг Земли. Соответствующая заявка с описанием плана миссии подана в Федеральную комиссию по связи, сообщает Spaceflight Now. Путешествие Starship, оснащенного шестью ракетными двигателями Raptor, согласно имеющимся данным, начнется со стартовой площадки Starbase полигона компании Бока-Чика (Техас) и завершится приводнением в Тихий океан в районе Гавайских островов. Для выведения Starship будет использоваться ракета Super Heavy, оснащенная 28 ракетными двигателями Raptor, суммарная тяга которых вдвое превышает развиваемую сверхтяжелой ракетой Saturn 5, использовавшейся в лунной программе Apollo. Полет Starship продлится 90 минут, в течение которых двигатели Super Heavy будут работать около трех минут. Ожидается, что носитель после выведения корабля совершит посадку в Мексиканском заливе восточнее Starbase. Конкретная дата проведения летных испытаний связки Super Heavy и Starship не сообщается.