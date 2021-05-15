Риз Уизерспун показала, какой была в 11 лет

Голливудская актриса Риз Уизерспун поддалась ностальгии и опубликовала на своей странице в Instagram памятную фотографию, на которой ей всего 11 лет.

Как призналась 45-летняя знаменитость, этот кадр был сделан в 1987 году. На нем она позирует в черных брюках, свитере в горизонтальную полоску бренда Benetton и очках, сидя на лестнице.

В подписи к фото Риз процитировала американскую певицу Белинду Карлайл, которая когда-то сказала, что небеса — это место на Земле. Похоже, в тот день, когда было сделано это архивное изображение, Уизерспун была на седьмом небе от счастья.