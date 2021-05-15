При авиаударе Израиля обрушилось многоэтажное офисное здание в секторе Газа

12-этажный дом в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera, обрушился после обстрела израильскими ракетами. В здании также располагались квартиры и другие офисы.

Как сообщает Reuters, владелец здания был заранее предупрежден о предстоящем ударе и провел эвакуацию.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа. Военные заявили, что палестинское движение ХАМАС использовало его в военных целях.

Ранее 15 мая ХАМАС выпустило несколько десятков ракет в сторону Израиля в ответ на атаку на лагерь беженцев Эш-Шаты в секторе Газа.