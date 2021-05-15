Макрону написали третье письмо о провале ситуации с безопасностью во Франции

Более 90 отставных полицейских Франции написали президенту страны Эммануэлю Макрону открытое письмо о провале ситуации с безопасностью в стране. Данное заявление последовало вслед за двумя обращениями действующих военных и французских генералов в отставке с похожим содержанием. Об этом сообщает Valeurs Actuelles.

Экс-полицейские заявили, что власти страны должны исправить «чрезвычайно серьезную ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия» во Франции и принять меры для «отвоевания страны». По словам бывших сотрудников правоохранительных органов, в некоторых регионах страны законы больше не имеют силы, а «агрессивные меньшинства» оспаривают власть государства.

Ранее группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, написанного отставными генералами властям республики с предупреждением о гражданской войне. Военные отметили рост насилия в городах и деревнях страны и указали, что «ненависть к Франции и ее истории становится нормой». По их мнению, в стране «уже тлеет гражданская война». «Действуйте <…>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — призывают они власти.

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов», было опубликовано в апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.

В правительстве французского президента Эммануэля Макрона осудили письмо генералов, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванным решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость.