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Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон не отличить от оригинала

Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон не отличить от оригинала

Издание Daily Mail опубликовало папарацци-фото со съемочной площадки биографического мини-сериала «Пэм и Томми», посвященного скандальному браку Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли.

Ранее в Сети также появились официальные снимки актеров в образах: Лили Джеймс в образе Пэм и Себастьяна Стэна в образе Томми. Надо сказать, сходство с оригиналом просто поразительное.

Также ранее стало известно о реакции самой Памелы Андерсон на производство проекта. Актриса заявила, что знать не знает, кто такие Лили Джеймс и Себастьян Стэн, что шоу — «дешевая фальшивка» и что смотреть его она ни за что не станет.

Режиссером мини-сериала выступает Крейг Гиллеспи, известный по байопику «Я, Тоня» с Марго Робби и предстоящей «Круэлле» с Эммой Стоун.

15 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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