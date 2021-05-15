Королева красоты из Мьянмы присоединилась к вооруженному восстанию против военной хунты

Хтар Хтет Хтет, 32-летняя тренер по спортивной гимнастике, в прошлом модель, представлявшая Мьянму на международных конкурсах красоты (на 43-й секунде этого видео виден ее выход в национальном костюме на конкурсе Miss Grand International в Бангкоке в 2013 году), опубликовала у себя в фейсбуке фото в полевой экипировке и с винтовкой. В тексте, которым сопровождается эта фотография, она призвала соотечественников бороться против хунты, захватившей власть в стране в феврале 2021 года.

«Неважно, держите ли вы в руках перо, клавиатуру или автомат, или жертвуете деньги демократическому движению, — пишет в своем посте Хтар Хтет Хтет, — каждый должен внести свой вклад в дело победы революции». А в своем аккаунте в твиттере она разместила еще несколько фото, сопроводив их цитатой Че Гевары: «Революция — это не яблоко, которое падает, когда оно созрело. Его нужно заставить упасть».

Где сняты эти фото, неизвестно, но сингапурская газета The Straits Times предполагает, что они могли быть сделаны в одном из приграничных регионов Мьянмы, в которых действуют этнические повстанческие группировки.

Мьянма — многонациональное государство, в котором примерно треть населения составляют этнические меньшинства. Представители некоторых из них много лет ведут партизанскую войну с властями, добиваясь автономии или даже независимости для своих регионов. После прихода к власти военной хунты деятельность этнических партизанских отрядов вновь активизировалась. Например, в конце апреля бойцы Каренской национально-освободительной армии, которая с 1949 года воюет за право народности карен на самоопределение, захватили военную базу на границе с Таиландом.