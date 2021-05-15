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Китайский космический аппарат приземлился на Марсе

Китай посадил свой марсоход «Чжучжун» на поверхность планеты.

Ровер, прибывший на «красную планету» в составе зонда «Тяньвэнь-1», успешно опустился на ее поверхность.

Глава страны Си Цзиньпин обрадован успехом разработчиков. По словам лидера КНР, событие ознаменовало новый этап в межпланетных исследованиях Пекина.

Поднебесная — вторая из стран, которой удалась миссия с марсоходом. Ранее это сделали США.

Поздравления в Китай направил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также напомнил, что в 2021 году к Марсу вылетит аппарат российско-европейской миссии ExoMars.

Китайских исследователей космоса поздравил и замруководителя NASA американец Томас Цурбухен. «Вместе с мировым научным сообществом с нетерпением жду от миссии Китая важного вклада в понимание Марса человечеством», — отметил ученый.

15 мая, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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