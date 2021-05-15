Группировка ХАМАС обстреляла ракетами порт в Израиле, вызвав взрывы и пожар

Военное крыло палестинского движения ХАМАС вновь нанесло удар по Ашдоду. На этот раз ракеты были нацелены на порт.

Как пишет The Times of Israel, агрессия привела к мощному пожару.

Израильские войска пообещали жестко ответить на обстрел.

Военные Израиля уже разбомбили оружейные склады хамасовцев в секторе Газа. По данным ЦАХАЛа, под них террористы приспособили две квартиры. Кроме этого, израильтяне атаковали офис главы службы безопасности ХАМАС — объект был уничтожен.

Тем временем в Тель-Авив на переговоры о мирном урегулировании прибыл зампомощника главы Госдепа по делам Израиля и Палестины Хади Амр. Американский дипломат проведет встречи с чиновниками из Израиля, Палестины и ООН.

Менее чем за неделю с начала конфликта между армией еврейского государства и палестинскими боевиками погибли 110 человек. Террористы запустили по Израилю не менее 2 тыс. ракет, сообщалось и об атаке из Ливана.