Грета Тунберг та її рух розповсюджують ненависть до Ізраїлю, — Focus

На це звертає увагу німецький журнал Focus, передає Еспресо.TV.

«Грета Тунберг підкорила багатьох людей своєю боротьбою проти зміни клімату. Наразі ж кліматична активістка використовує свою популярність для поширення ненависті до Ізраїлю. Всі, хто буде, радіючи, вітати Тунберг і її німецьких намісників на майбутніх демонстраціях руху Fridays For Future (FFF), повинні знати: тим самим вони підтримують зусилля палестинців-терористів зі знищення Ізраїлю та його народу», — зазначає журналіст видання журналіст Хуго Мюллер-Фогг.

«Грета Тунберг — кумир мільйонів молодих людей у ​​всьому світі. Лише в твіттері вона має понад 5 млн передплатників. Поспілкуватися з нею прагнуть очільники урядів й керівники корпорацій, у тому числі і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Навколо неї буквально пританцьовують багато людей, які стоять при владі. Це одна Грета Тунберг. Інша Грета Тунберг не має ніякого відношення до екології і запобігання кліматичній катастрофі. Інша Грета Тунберг підтримує терор ХАМАСу проти Ізраїлю, поширюючи в твіттері повідомлення ненависників Ізраїлю. Наприклад, твіт канадки Наомі Кляйн, яка звинувачує Ізраїль в вчиненні «одного за одним військових злочинів за іншим», — йдеться у присвяченому Тунберг матеріалі.

«Кляйн є активною прихильницею кампанії BDS (Boycott, Divestment and Sanctions,» Бойкот, ізоляція і санкції»), яка прагне завдати шкоди ізраїльській державі в економічному, культурному та політичному плані. Рух FFF теж підтримує BDS. У понеділок на сторінці FFF в instagram з’явилося кілька повідомлень, які звинувачують Ізраїль у нещодавній ескалації. В них Єрусалим також звинувачується в «етнічних чистках» й лунають заклики до бойкоту Ізраїлю», — пише Focus.

Крім того, до німецького підрозділу FFF також входять ліві радикали, «які не приховують своїх симпатій до терористичної організації ХАМАС. Знову та знову з вуст цих лівих радикалів звучать антисемітські заяви», пише видання.

«Німці різного віку повинні допустити не допустити, щоб їх використовували в політичних цілях під прапором кліматичної політики», — підсумовує Focus.