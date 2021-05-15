«Еще один шаг к обострению отношений»: в Чехии отреагировали на включение в список недругов России

Решение РФ включить Чехию вместе с США в список недружественных стран — это еще один шаг к обострению отношений не только с Чехией, но и с ЕС в целом и его союзниками. Об этом говорится в заявлении чешского МИДа.

В тексте отмечено, что решение Москвы полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, «в частности в том, что касается обязательства подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами».

«Россия выбирает путь конфронтации в ущерб себе», — указано в заявлении. «Такая мера окажет косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений», — говорится в тексте.

Напомним, ранее правительство России утвердило перечень иностранных государств, которых власти посчитали недружественными. В списке указаны США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента РФ Путина от 23 апреля этого года — Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, США — ни одного.