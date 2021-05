Звезда «Хищника» сыграет в «Индиане Джонсе 5» США заменят F-22 истребителем шестого поколения » Джорджу Лукасу – 77, подборка лучших фильмов культового режиссера Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, автор «Звездных войн» и «Индианы Джонса», бывший глава компании Lucasfilm Ltd. один из наиболее коммерчески успешных режиссеров мира празднует 14 мая свой День рождения. Редакция подготовила подборку лучших фильмов режиссера. Свою режиссерскую деятельность Джордж Лукас ведет уже более 50-ти лет – со времен своего первого фильма в 1966 году. Режиссер принял участие в более чем 62 фильмах, 5 сериалах, озвучил 19 мультфильмов. Мы собрали «сливки» из работ Лукаса, которые отвоевали лучшие отзывы кинокритиков и зрителей. 1. «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза»

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Двое джедаев спасаются от вражеской блокады, чтобы найти союзников и найти молодого парня, который может принести равновесие Силе – Энакина Скайуокера. Но древние ситхи требуют своей первоначальной славы. 2. «Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов»

Год: 2002

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode II — Attack of the Clones Через десять лет после первой встречи Энакина Скайуокера с Падме Амидалой между ними зарождается запретная любовь, тогда как Оби-Ван Кеноби расследует покушение на сенатора и обнаруживает тайную армию клонов, созданную для джедаев. 3. «Звездные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов»

Год: 2005

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригинальное название: Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith Через три года после войны клонов джедаи спасли Палпатина от графа Дуку. Пока Оби-Ван преследует новую угрозу, Энакин выступает двойным агентом между Советом джедаев и Палпатином, и его заманивают в зловещий план управления галактикой. 4. «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

Год: 1977

Рейтинг IMDb: 8,6

Оригинальное название: Star Wars: Episode IV – New Hope Люк Скайуокер объединяет усилия с рыцарем-джедаем, самоуверенным пилотом, вуки и двумя дроидами, чтобы спасти галактику от боевой станции, уничтожающей мир империи, одновременно пытаясь спасти принцессу Лею от таинственного Дарта Вейдера. 5. «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

Год: 1980

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригинальное название: Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back После того, как повстанцы жестоко побеждают империю, Люк Скайуокер начинает обучение джедаев с Йодой, в то время как его друзей преследует Дарт Вейдер и охотник за головами по имени Боба Фетт 6. «Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»

Год: 1983

Рейтинг IMDb: 8,3

Оригинальное название: Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi После смелой миссии-спасения Хана Соло от Хабби Джабби повстанцы отправляются в Эндор, чтобы уничтожить вторую Звезду смерти. Тем временем Люк пытается помочь Дарту Вейдеру вернуться с темной стороны, не попав в ловушку императора. 7. «Индиана Джонс: В поисках утраченного Ковчега»

Год: 1981

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригинальное название: Raiders of the Lost Ark В 1936 году правительство США наняло археолога и авантюриста Индиану Джонса для поиска Ковчега Завета, прежде чем нацисты Адольфа Гитлера смогут получить его чрезвычайные силы. 8. «Индиана Джонс и Храм Судьбы»

Год: 1984

Рейтинг IMDb: 7,5

Оригинальное название: Indiana Jones and the Temple of Doom В 1935 году Индиана Джонс прибывает в Индию, которая все еще входит в Британскую империю. Его просят найти мистический камень. Затем он наталкивается на тайный культ, совершающий порабощения людей и человеческие жертвы в катакомбах древнего дворца. 9. «Индиана Джонс и Последний крестовый поход»

Год: 1989

Рейтинг IMDb: 8,2

Оригинальное название: Indiana Jones and the Last Crusade В 1938 году, после того, как его отец профессор Генри Джон-старший исчезает во время преследования Святого Грааля, профессор Генри «Индиана» Джонс-младший снова оказывается против нацистов Адольфа Гитлера, чтобы помешать им. 10. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 6,1

Оригинальное название: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull В 1957 году археолог и авантюрист доктор Генри «Индиана» Джонс-младший возвращается к работе и попадает в Советский заговор. На этот раз его цель – раскрыть тайну артефактов, известных как хрустальные черепа.