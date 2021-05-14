«Живем под непрерывными обстрелами»: израильтянка рассказала, как город Ашдод переживает войну

«С полудня понедельника мы живем под непрерывными обстрелами. Последние две ночи люди почти не спали. Сирены срабатывают каждые полчаса. Очень страшно, очень-очень страшно», — рассказала Штейнберг.
По ее словам, людям, проживающим в сравнительно новых зданиях, при срабатывании сирены необходимо забегать в защитные помещения в квартирах, с более толстыми стенами, металлическими ставнями и герметичными дверьми. Жителям старого жилого фонда приходится бежать до бомбоубежищ во дворах.
«Время от момента сигнала до предполагаемого падения ракеты в Ашдоде — 45 секунд, чтобы успеть попасть в защитное помещение. Не все могут добежать до бомбоубежищ, приходится укрываться на лестницах, поднимать детей, стариков, инвалидов ночью. В разных городах время на подготовку до падения ракеты разное. Например, в городе Сдерот — всего 15 секунд. Нужно быть в очень хорошей форме, чтобы успеть. Их обстреливают страшно. Я не представляю, как люди там живут. Они находятся под ковровым огнем», — отметила Штейнберг.
Она добавила, что с понедельника территорию Ашдода достигла одна ракета, двое жителей получили легкие ранения. Если бы не система ПВО «Железный купол», защищающая от ракет, потери могли бы быть неисчислимыми, считает Штейнберг.
«Видно, что с 2008 года очень усилился ХАМАС. Люди вздрагивают от одних только звуков сирены, впадают в панику, а тут еще массированный град ракет», — отметила жительница Ашдода.
В городе не работают учреждения образования, не проводятся культурные и спортивные мероприятия, но функционируют магазины. В Ашдоде живут более 220 тыс. человек. Это шестой по численности населения город.
Напомним, с 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.
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