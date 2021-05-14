«Живем под непрерывными обстрелами»: израильтянка рассказала, как город Ашдод переживает войну

Ашдод, расположенный в южном округе Израиля, подвергается массированным атакам со стороны ХАМАС. Советник муниципалитета города по русским СМИ Инна Штейнберг сообщила корреспонденту «Росбалта», как изменилась жизнь населенного пункта.

«С полудня понедельника мы живем под непрерывными обстрелами. Последние две ночи люди почти не спали. Сирены срабатывают каждые полчаса. Очень страшно, очень-очень страшно», — рассказала Штейнберг.

По ее словам, людям, проживающим в сравнительно новых зданиях, при срабатывании сирены необходимо забегать в защитные помещения в квартирах, с более толстыми стенами, металлическими ставнями и герметичными дверьми. Жителям старого жилого фонда приходится бежать до бомбоубежищ во дворах.

«Время от момента сигнала до предполагаемого падения ракеты в Ашдоде — 45 секунд, чтобы успеть попасть в защитное помещение. Не все могут добежать до бомбоубежищ, приходится укрываться на лестницах, поднимать детей, стариков, инвалидов ночью. В разных городах время на подготовку до падения ракеты разное. Например, в городе Сдерот — всего 15 секунд. Нужно быть в очень хорошей форме, чтобы успеть. Их обстреливают страшно. Я не представляю, как люди там живут. Они находятся под ковровым огнем», — отметила Штейнберг.

Она добавила, что с понедельника территорию Ашдода достигла одна ракета, двое жителей получили легкие ранения. Если бы не система ПВО «Железный купол», защищающая от ракет, потери могли бы быть неисчислимыми, считает Штейнберг.

«Видно, что с 2008 года очень усилился ХАМАС. Люди вздрагивают от одних только звуков сирены, впадают в панику, а тут еще массированный град ракет», — отметила жительница Ашдода.

В городе не работают учреждения образования, не проводятся культурные и спортивные мероприятия, но функционируют магазины. В Ашдоде живут более 220 тыс. человек. Это шестой по численности населения город.

Напомним, с 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами.