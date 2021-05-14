В США примут на вооружение гиперзвуковое оружие рекордной дальности

В США примут на вооружение гиперзвуковое оружие рекордной дальности. При этом система будет сухопутной и с может за несколько минут поразить цели ан колоссальном расстоянии.

Армия США наконец-то предоставила официальную дальность своего будущего гиперзвукового оружия дальнего действия , или LRHW. Это означает , что она была бы запрещена в соответствии с Договором о ныне несуществующих ракетах средней дальности ядерных сил, или INF , хотя Соединенные Штаты и Россия являются сторонами договора до 2019.

«Гиперзвуковое оружие дальнего действия обеспечивает поражение на расстоянии более 2775 км», — заявил представитель армии, сообщает Breaking Defense . Это означает, что LRHW может поражать цели на расстоянии не менее 1725 миль. Для сравнения: баллистическая ракета малой дальности Армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS), самая большая наземная ракетная система дальнего действия, которая в настоящее время находится на вооружении армии, может поражать цели только на расстоянии до 300 километров или около 186 миль.