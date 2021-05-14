В Китае будут производить более 240 космических аппаратов в год

По данным газеты China Daily, завод за год способен производить до 240 космических аппаратов, каждый весом менее тонны. Это будет первая в КНР производственная линия с применением умных технологий для строительства малых орбитальных спутников.

Индустриальная площадка находится на территории Уханьской национальной базы аэрокосмической промышленности, занимающей 68,8 кв. км. Сейчас там находится около ста предприятий, которые могут выпускать продукцию суммарной стоимостью $4,6 млрд.

Новая линия позволит нам существенно сэкономить время и трудовые ресурсы. Благодаря новым технологиям процесс строительства спутников ускорится более чем на 40%. Люй Дунмин, глава дочернего подразделения CASIC

Основная задача комплекса — массовое производство недорогих ракет-носителей, в частности твердотопливной «Куайчжоу».

Ранее в CASIC заявили, что в 2021 году будет запущено как минимум 40 спутников: такое количество станет новым национальным рекордом. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель заметно возрастет, в том числе за счет частных коммерческих проектов.