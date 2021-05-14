SpaceX впервые испытает Starship орбитальным полетом на Гавайи У Росії пройшов чемпіонат з копання могил “Могильне свавілля” » В Индии 18 слонов убила молния 18 индийских слонов нашли мертвыми в округе Нагаон, на северо-востоке Индии. По официальной версии, животные погибли от молнии, которая ударила в заповеднике Кандолим. Тела животных обнаружили местные жители из села рядом. Власти штата начала расследование в связи с гибелью такого большого количества слонов. В Индии более 27 тыс. Азиатских слонов, более 20% из которых живут на северо-востоке страны. Смерть почти двух десятков из них — самый случай одновременной гибели этих животных за последние десятки лет. Министр штата по вопросам лесов Паримал Суклабайдиа подтвердил, что это произошло «из-за сильной грозы», которая была в регионе.