В Индии 18 слонов убила молния

18 индийских слонов нашли мертвыми в округе Нагаон, на северо-востоке Индии.
По официальной версии, животные погибли от молнии, которая ударила в заповеднике Кандолим.
Тела животных обнаружили местные жители из села рядом.
Власти штата начала расследование в связи с гибелью такого большого количества слонов.
В Индии более 27 тыс. Азиатских слонов, более 20% из которых живут на северо-востоке страны.
Смерть почти двух десятков из них — самый случай одновременной гибели этих животных за последние десятки лет.
Министр штата по вопросам лесов Паримал Суклабайдиа подтвердил, что это произошло «из-за сильной грозы», которая была в регионе.
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