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В Индии 18 слонов убила молния

слоны18 индийских слонов нашли мертвыми в округе Нагаон, на северо-востоке Индии.

По официальной версии, животные погибли от молнии, которая ударила в заповеднике Кандолим.

Тела животных обнаружили местные жители из села рядом.

Власти штата начала расследование в связи с гибелью такого большого количества слонов.

В Индии более 27 тыс. Азиатских слонов, более 20% из которых живут на северо-востоке страны.

Смерть почти двух десятков из них — самый случай одновременной гибели этих животных за последние десятки лет.

Министр штата по вопросам лесов Паримал Суклабайдиа подтвердил, что это произошло «из-за сильной грозы», которая была в регионе.

14 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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