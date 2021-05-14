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У Росії пройшов чемпіонат з копання могил “Могильне свавілля”

У Росії пройшов чемпіонат з копання могил &#8220;Могильне свавілля&#8221;: відео

У Новосибірську пройшли змагання з копання могил на швидкість.

Про це повідомляє Rosbalt.

Через пандемії в цьому році традиційний конкурс “Могильне свавілля” перенесли з Владивостока спочатку в Омськ, а потім в Новосибірськ.

Перенесення обгрунтували тим, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції “суперечить духу змагань”. Співорганізатор заходу – “Союз ритуальних організацій” “Спадщина”.

Змагання проходить в новосибірському парку пам’яті при крематорії. Перенесення обгрунтували тим, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції “суперечить духу змагань”, повідомляло минулого літа видання “Тайга.інфо”.

Очікувалося, що “Могильне свавілля” підвищить рівень виконання похоронних робіт і приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.

Для перемоги учасникам необхідно дотримати два критерії: розмір ями і її акуратність.

 

14 мая, 2021 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия
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