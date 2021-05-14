У Росії пройшов чемпіонат з копання могил “Могильне свавілля”

У Новосибірську пройшли змагання з копання могил на швидкість.
Про це повідомляє Rosbalt.
Через пандемії в цьому році традиційний конкурс “Могильне свавілля” перенесли з Владивостока спочатку в Омськ, а потім в Новосибірськ.
Перенесення обгрунтували тим, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції “суперечить духу змагань”. Співорганізатор заходу – “Союз ритуальних організацій” “Спадщина”.
Змагання проходить в новосибірському парку пам’яті при крематорії. Перенесення обгрунтували тим, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції “суперечить духу змагань”, повідомляло минулого літа видання “Тайга.інфо”.
Очікувалося, що “Могильне свавілля” підвищить рівень виконання похоронних робіт і приверне увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.
Для перемоги учасникам необхідно дотримати два критерії: розмір ями і її акуратність.
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