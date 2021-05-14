У Москві заявили, що вище керівництво України веде бізнес на території Криму та Росії

Багато представників вищого керівництва України володіють бізнесом в Російські Федерації та окупованому Криму.

Про це під час наради у Кремлі заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, повідомляють російські ЗМІ.

Він підкреслив, що така ситуація не корелюється з тим, що в Україні переслідують за економічні зв’язки з Москвою. Так, коментуючи справу Віктора Медведчука, зазначив, що в Україні нібито з політичних мотивів переслідують тих, хто працює з Росією в економічній сфері.

“Хоча багато хто, в тому числі особи з вищого політичного керівництва країни активно працюють протягом багатьох років в Росії і, до речі кажучи, в (окупованому, – ред.) Криму теж. І нічого, це вважається нормою”, – заявив Путін.

Нагадаємо, дружина Зеленського пояснила механізм продажу серіалу “Папик” у Росію.

Раніше СБУ відмовилась розслідувати продаж компанією Зеленського серіалу “Папік” в Росію.

Перед цим Рада національної безпеки і оборони (РНБО) заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю “СТС Медіа”, що володіє телеканалом “СТС”, а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал “Папік” компанією “Студія “Квартал 95” згаданому російському телеканалу.