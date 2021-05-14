Том Круз выбросил три Золотых глобуса

В знак протеста против недостаточного расового разнообразия среди членов жюри Том Круз отдал свои заветные статуэтки «Золотой глобус» – кинопремии, которую называют вторым «Оскаром». Актер получал эту награду трижды за свои роли в «Джерри Магуайере», «Рождённом четвёртого июля» и в «Магнолии». Что за скандал развернулся вокруг «Золотого глобуса» – segodnya.ua рассказали тут.

А пока Том Круз ведет войну с их средневековым взглядом на современное искусство и возвращает им свои «Золотые глобусы», смотрите один из принесших ему эту премию фильмов «Джерри Магуайер» (и в самом высоком разрешении – 4K тоже!).

Джерри Магуайер – успешный спортивный агент в крупном агентстве. Его задачей является заключение контрактов с атлетами и их раскручивание. В компании ведется циничная политика количества, а не качества, которую критикует Джерри в своем программном заявлении. Позиция о необходимости стать более гуманными к спортсменам встречает одобрение у сотрудников и клиентов, но начальника такая откровенная критика совсем не радует, и он увольняет Джерри.

Безработный герой решает открыть свое собственное агентство при поддержке влюбленной в него сотрудницы Дороти Бойд. Удастся ли Джерри остаться человеком в мире циничного спортивного бизнеса?