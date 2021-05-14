SpaceX впервые испытает Starship орбитальным полетом на Гавайи

Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального ракеты Starship. Предполагается, что после взлета первая ступень вернется к побережью и приземлится в море, а вторая совершит почти полный виток вокруг планеты и приводнится возле одного из Гавайских островов.

Starship — это двухступенчатая сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены семейству ракет Falcon. Обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми и после взлета смогут возвращаться и совершать посадку на космодром или морскую платформу. Помимо вывода людей и грузов на орбиту ракета также сможет перевозить пассажиров между отдаленными городами Земли за несколько десятков минут.

С 2019 года SpaceX испытывает прототипы ракеты. Первые из них взлетали на несколько десятков метров, а последующие поднимались на высоту до 12 километров. Изначально эти полеты заканчивались взрывами в полете или при приземлении, но недавно компания провела первые успешные испытания со взлетом на 10 километров и последующей посадкой. Эта серия испытаний позволила проверить работу всех узлов, особенно двигателей, исправить конструкционные недочеты и начать подготовку к первому полету на орбиту. В сентябре 2020 года инженеры компании начали собирать первый прототип первой ступени ракеты, известной как Super Heavy, а в марте 2021 года началось создание первого прототипа для орбитального полета.

Теперь стало известно, как именно будет проходить первый орбитальный полет Starship. В документе, который компания подала в FCC, перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетами, а также описан ход полета. Ракета должна стартовать со стартовой площадки SpaceX в Техасе. Через три минуты после взлета первая ступень отделится от второй и затем совершит посадку примерно в 32 километрах от побережья.

Траектория посадки первой ступени

Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит один неполный виток, а затем затормозит двигателями и совершит приводнение в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

Траектория посадки второй ступени

Компания не уточняет, как именно будет происходить посадка ступеней, но примечательно, что в документе они обозначены разными словами: touchdown, то есть посадка, для первой ступени, и splashdown, то есть приводнение, для второй. При этом в документе нет никаких указаний на то, что SpaceX будет использовать морские платформы для посадки, которые тоже используют спутниковую связь и требуют уведомление FCC. На посадку обеих ступеней в воду также потенциально указывает то, что таким же образом проходили первые посадки первой ступени Falcon 9 перед тем, как компания начала сажать их на морскую платформу и космодром.

В документе отмечается, что орбитальные испытания позволят уточнить поведение ракеты во время входа в атмосферу на большой скорости, которое крайне сложно воспроизвести в симуляции. Точная дата испытаний неизвестна, но в марте Илон Маск заявил, что компания нацелена на первый полет в июле.