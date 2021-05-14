София Коппола выпустила короткометражный фильм о нью-йоркском балете

Сценаристка и режиссёрка София Коппола выпустила короткометражку о первом выступлении труппы нью-йоркского балета New York City Ballet после пандемии Covid-19. Её можно посмотреть на YouTube.

Картина длится полчаса, и в ней рассказывается о том, как танцовщики труппы вернулись к выступлениям спустя год перерыва в деятельности. В фильм вошли записи с репетиций артистов, а также отрывки их выступления в Театре Дэвида Гамильтона Коха, которое состоялось весной этого года.

Над постановкой работал руководитель New York City Ballet Джастин Пек, который поставил несколько дуэтов, в том числе и для известного танцора из труппы Энтони Хаксли. Коппола раскрыла, что хотела запечатлеть память об искусстве и театре, которые вернулись к жизни после пандемии, и своё вдохновение она черпала из чистоты любви, которую артисты вкладывают в своё дело.

По словам Копполы, она очень хотела передать реальное ощущение от живого танца, а также близость на репетициях, которую иногда сложно перенести на экран, поэтому она двигала камеру гораздо больше, чем делает это обычно.