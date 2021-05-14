Разведка США выяснила детали кибератаки на Colonial Pipeline

Компания Colonial Pipeline раскрыла подробности совершенной против нее кибератаки. Об этом сообщило сегодня Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США.

По словам руководителя CISA, стали известны «некоторые отличительные черты этой хакерской атаки».

Сейчас американская разведка изучает полученную информацию, но «полной картины произошедшего пока нет».

Ранее в Белом доме заявили, что Москва «косвенно ответственна» за атаку на крупнейшего в США оператора топливных трубопроводов, так как злоумышленники, предположительно, находились на территории РФ. При этом президент Джо Байден отметил, что не подозревает власти России в причастности к нападению.

СМИ утверждают, что кибератаку организовало сообщество российских хакеров DarkSide.