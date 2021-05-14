После взрывов в чешской Врбетице на складах пропало оружие

После взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, произошедшей в 2014 году, фирма-арендатор Imex Group зафиксировала пропажу значительного числа вооружений. Об этом сообщает Mladá fronta DNES.

Отмечается, что со склада пропали порядка тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и множество сопутствующего оборудования, в частности, штык-ножей.

Фирма предположила, что это оружие могло попасть на черный рынок. В связи с этим было подано заявление в правоохранительные органы о краже. Под подозрение пали в том числе и полицейские. В настоящее время расследование инцидента продолжается, следователи хотят выяснить, не помогал ли кто-то устроившим взрыв попасть на территорию складов.

«В связи с этим, в феврале этого года на 48 часов был задержан владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик, а у него дома и на фирме были проведены обыски», — говорится в сообщении издания.

Ущерб от пропажи вооружения фирма Imex Group оценила в 100 млн крон (около $4,7 млн), при этом 75 млн крон (около $3,5 млн) она намерена взыскать с Чешского государства.