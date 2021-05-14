По Израилю ударили ракетами из Ливана

В конфликт между Израилем и палестинскими боевиками из сектора Газа вступила третья сторона. По информации Al Jazeera, неизвестные устроили ракетный обстрел израильской территории из Ливана.

По информации Al Jazeera, ракеты упали в Средиземного моря у берегов Галилеи.

Ответственность за этот пуск не взяла а себя ни одна военизированная группировка, поддерживающая палестинцев.

Ранее сегодня сообщалось, что бригады ХАМАС запустили по Израилю свою самую дальнобойную ракету. Она преодолела 250 км. Всего за три дня боевики ударили из Газы по еврейскому государству более чем 1,7 тыс. ракет, при этом 300 из них разорвались в самом секторе.