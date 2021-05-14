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Netflix выпустит два сиквела польского эротического фильма «365 дней»

Фильм «365 дней» вышел на Netflix летом 2020 года и всего за два дня стал одним из самых просматриваемых в онлайн-кинотеатре. Картина привлекла столько внимания во многом из-за своей неоднозначности — критики разгромили её, а некоторые зрители требовали убрать из сервиса.

Польская эротическая мелодрама рассказывает о том, как привлекательный босс сицилийской мафии влюбляется девушку из Польши и похищает её, давая ей ровно год на то, чтобы ответить взаимностью

В основу фильма легла первая книга из трилогии польской писательницы Бланки Липински, участвовавшей в создании картины.

Они изнасиловали героиню и мой мозг: как я…
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Фильм также стал одним из лидеров по количеству номинаций на «Золотую малину-2021», позже победив в категории «Худший сценарий». Здесь же картину назвали польским плагиатом «50 оттенков серого».

Несмотря на всё это, 14 мая Netflix объявил о начале производства сразу двух сиквелов с возвращением главных героев — на основе двух оставшихся книг из трилогии. По сюжету в жизни девушки появится ещё один мужчина, желающий любой ценой завоевать её сердце.

Оригинальный фильм сначала выходил в кинотеатральный прокат, и только потом права на его показ приобрёл Netflix. По всей видимости, теперь стриминговый сервис вовлечён в производство.

Режиссёры Барбара Бяловас и Томаш Мандес, снявшие первый фильм, вернутся для работы над сиквелами.

14 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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