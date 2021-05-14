На сьогоднішній день за весь рік немає жодної активної закупівлі для ВСУ

Станом на 30 квітня 2021-го, тобто за результатами третини року, Міністерство оборони України так і не розпочало активні закупівлі за тиловим та іншими напрямками, що безумовно наштовхує на невтішні прогнози забезпечення ЗСУ. Станом на 30 квітня 2021-го, тобто за результатами третини року, Міністерство оборони України так і не розпочало активні закупівлі за тиловим та іншими напрямками, що безумовно наштовхує на невтішні прогнози забезпечення ЗСУ.

Про це йдеться в аналітиці Проєкту реформи оборонних закупівель.

У розрізі очікуваної вартості оголошених закупівель за чотири місяці у 2021 році оголошено лише 15,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Закупівлі послуг із ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення Міністерством оборони за відповідний період 2021 року взагалі не оголошувались.

За основу взяті дані bi.prozorro щодо закупівель, оголошених у період 01.01.2021 – 30.04.2021 року.

https://texty.org.ua/fragments/103563/mynula-tretyna-roku-mo-ne-pochalo-zakupivli-dlya-oborony/