Колин Фаррелл добивается опеки над своим 17-летним сыном

Известный актер Колин Фаррелл решил добиться опеки над своим взрослым сыном Джеймсом Патриком.

Так, стало известно, что звезда «Александра» и его бывшая Ким Борденейв подали заявку на опеку над своим 17-летним сыном, который страдает тяжелым генетическим заболеванием.

Так, несмотря на то, что мальчику уже через несколько месяцев исполнится 18 лет, его родители стремятся управлять всеми его потребностями.

Как говорится в издании PageSix, в представленных документах отмечается, что Джеймс не может самостоятельно обеспечить собственное здоровье и благополучие.

Уточняется, что мальчик страдает синдромом Ангельмана — заболевание, характеризующееся задержкой психического развития, нарушением сна, приступами, хаотичными движениями и частым смехом.

Стоит отметить, что в силу своего состояния юноша не сможет присутствовать в суде и не имеет возможности выразить свои предпочтения относительно опекунства одного из родителей.