Кэти Холмс рассталась с бойфрендом после восьми месяцев отношений

Роман 42-летней Кэти Холмс и 33-летнего Эмилио Витоло закончился. Новость о расставании пары подтвердил официальный представитель актрисы. Он отметил, что Кэти и Эмилио остались друзьями.

Кэти и Эмилио действительно наслаждались совместным времяпрепровождением, но у них просто не сложилось. Она сосредоточена на воспитании дочери и своих предстоящих проектах, — заявил он.

Актриса воспитывает 15-летнюю дочь Сури от брака с Томом Крузом.

Как рассказал изданию People инсайдер, влюбленные расстались несколько недель назад. Их разрыв был тихим и спокойным.

Не было никакой драмы,

— отметил он.

По его словам, Кэти и Эмилио по-разному видят свои жизни.

У Эмилио нет никаких обид. Его жизнь здесь, в Нью-Йорке. Кэти не может дождаться, когда она вернется к работе и снова отправится в путешествие,

— добавил он.

Впервые о романе пары стало известно в сентябре. Эмилио — сын известного в Нью-Йорке ресторатора. Его отец Эмилио Витоло — старший владеет заведением Emilio’s Ballato, которое очень популярно среди знаменитостей. Там пара и познакомилась.

Свои отношения влюбленные не скрывали и часто появлялись на публике вместе. По словам источников, они были очень влюблены друг в друга и невероятно счастливы. Бойфренда Кэти представила и дочери, а он познакомил ее и со своими близкими.

Последний раз Кэти и Эмилио видели вместе в марте, и вскоре стали появляться первые слухи об их расставании. Как оказалось, они не были беспочвенными.