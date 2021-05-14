Кэти Холмс рассталась с бойфрендом после восьми месяцев отношений

Роман 42-летней Кэти Холмс и 33-летнего Эмилио Витоло закончился. Новость о расставании пары подтвердил официальный представитель актрисы. Он отметил, что Кэти и Эмилио остались друзьями.
Кэти и Эмилио действительно наслаждались совместным времяпрепровождением, но у них просто не сложилось. Она сосредоточена на воспитании дочери и своих предстоящих проектах, — заявил он.
Актриса воспитывает 15-летнюю дочь Сури от брака с Томом Крузом.
Как рассказал изданию People инсайдер, влюбленные расстались несколько недель назад. Их разрыв был тихим и спокойным.
Не было никакой драмы,
— отметил он.
По его словам, Кэти и Эмилио по-разному видят свои жизни.
У Эмилио нет никаких обид. Его жизнь здесь, в Нью-Йорке. Кэти не может дождаться, когда она вернется к работе и снова отправится в путешествие,
— добавил он.
Впервые о романе пары стало известно в сентябре. Эмилио — сын известного в Нью-Йорке ресторатора. Его отец Эмилио Витоло — старший владеет заведением Emilio’s Ballato, которое очень популярно среди знаменитостей. Там пара и познакомилась.
Свои отношения влюбленные не скрывали и часто появлялись на публике вместе. По словам источников, они были очень влюблены друг в друга и невероятно счастливы. Бойфренда Кэти представила и дочери, а он познакомил ее и со своими близкими.
Последний раз Кэти и Эмилио видели вместе в марте, и вскоре стали появляться первые слухи об их расставании. Как оказалось, они не были беспочвенными.
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