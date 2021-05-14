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Израильская артиллерия присоединилась к обстрелу Газы

В ночь на пятницу израильская артиллерия присоединилась к военно-воздушным силам страны в обстрелах сектор Газа, говорится в заявлении вооруженных сил.

Армия обороны Израиля сообщила в «Твиттере», что ее войска «в настоящее время атакуют в секторе Газа». Позднее было уточнено, что артиллерийский огонь ведется с израильской стороны границы.

«Я обещал, что мы возьмем с ХАМАС очень высокую цену, – сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в записанном на видео обращении. – Мы делаем это и продолжим делать это с большой силой».

Также сообщается о решении израильских властей на фоне резкой эскалации в регионе призвать около семи тысяч резервистов, половина из которых будут задействованы в частях ПВО, артиллерии и работе медицинских подразделений.

Госдепартамент в четверг обратился к гражданам США с рекомендацией «пересмотреть» планы посещения Израиля из-за всплеска насилия, разразившегося в последние дни в ходе конфликта между еврейским государством и палестинцами.

Рекомендации Госдепартамента в отношении поездок в Израиль, смягченные в последние недели в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в стране, были повышеного до третьего уровня опасности из четырех возможных.

Дипломатическое ведомство советует американцам «пересмотреть возможность посещения Израиля из-за вооруженного конфликта и гражданских беспорядков».

В сообщении Госдепартамента говорится о продолжающихся ракетных обстрелах пригородов Газы и южных и центральных районов Израиля, включая Иерусалим, а также о «заметном росте протестов и насилия по всему Израилю».

Служба новостей «Голоса Америки»

14 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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