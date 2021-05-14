Холли Берри снялась в фотосессии для рекламы своей спортивной коллекции одежды

Американская актриса Холли Берри создала капсульную коллекцию одежды для британского бренда Sweaty Betty, а также снялась в рекламной фотосессии.

54-летняя знаменитость появилась на рекламных кадрах в худи, ветровке и кедах, над дизайном которых работала лично. Также был представлен видеоролик, в котором Берри появилась в других образах из капсульной коллекции и позировала в расстегнутом худи, обнажающем грудь.

«Как актриса, бизнесвумен и мать двоих детей, Холли Берри является воплощением расширения прав и возможностей женщин. Коллекция представляет собой сочетание личного стиля Берри и опыта бренда спортивной одежды, как в дизайне, так и в универсальности. Каждое изделие демонстрирует функциональный, но женственный вкус Берри», — отмечает Sweaty Betty.

В официальном заявлении актриса сообщила, что посвятила коллекцию молодым женщинам, которые не боятся жить по-настоящему:

«Я бы хотела, чтобы молодые женщины знали, что они имеют право говорить свою правду. Прошло так много лет, прежде чем я смогла говорить открыто и жить по-настоящему. Я всегда делала это в той или иной степени, но нужно было делать это гораздо смелее. Если бы я могла вернуться в прошлое и что-то изменить, то это, наверное, единственное. Итак, я пытаюсь побудить молодых женщин жить вслух и говорить правду. У тебя есть право на это!», — заявила Берри.