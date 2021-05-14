Госдепартамент рекомендовал американцам «пересмотреть» планы посещения Израиля

Госдепартамент в четверг обратился к гражданам США с рекомендацией «пересмотреть» планы посещения Израиля из-за всплеска насилия, разразившегося в последние дни в ходе конфликта между еврейским государством и палестинцами.

Рекомендации Госдепартамента в отношении поездок в Израиль, смягченные в последние недели в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в стране, были повышеного до третьего уровня опасности из четырех возможных.

Дипломатическое ведомство советует американцам «пересмотреть возможность посещения Израиля из-за вооруженного конфликта и гражданских беспорядков».

В сообщении Госдепартамента говорится о продолжающихся ракетных обстрелах пригородов Газы и южных и центральных районов Израиля, включая Иерусалим, а также о «заметном росте протестов и насилия по всему Израилю».

Вашингтон также советует американцам отказаться от посещения Газы из-за «пандемии COVID-19, террористических актов, гражданских беспорядков и вооруженного конфликта», а также избегать поездок на Западный берег из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Новые рекомендации Госдепартамента были выпущены после того, как в четверг Израиль нанес удар по Газе и развернул дополнительные войска на границе с анклавом, а палестинцы в ответ осуществили очередную ракетную атаку. Число погибших в Газе на четвертый день конфликта составило более 100 человек.

В ночь с четверга на пятницу, как сообщает агентство «Франс-Пресс», израильская армия известила средства массовой информации о том, что войска вошли на территорию сектора Газа, и эти данные агентству подтвердил официальный представитель оборонного ведомства.

Однако через два часа армейское руководство выпустило новое сообщение, заявив, что израильские военные не входили в Газу. Путаница в сообщениях была объяснена проблемами во «внутренней коммуникации».