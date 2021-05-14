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Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников

Исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в откровенном образе во время отдыха и удивила поклонников стройным телосложением. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 34-летняя певица позирует на природе в черном комплекте бикини с сетчатыми вставками. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в естественных тонах. «Кому цветочек?» — подписала она пост, который набрал больше 103 тысяч лайков.

Фанаты восхитились подтянутой фигурой Глюкозы в комментариях. «Вы вообще стареете? С каждым разом все моложе и моложе! Идеальна», «Шикарно выглядите», «Идеальная фигура», «Необыкновенная красота», «Само совершенство», — хвалили они.

14 мая, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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