Следующая запись За кулисами: «Игры престолов» » «Друзья» возвращаются — их покажут 27 мая Новый специальный эпизод сериала «Друзья» (Friends) с участием всех шести актеров, снимавшихся в оригинальных сезонах, будет доступен на стриминговом сервисе HBO Max с 27 мая. Впрочем, поклонникам культового сериала не стоит надеяться увидеть продолжение историй его героев: новый эпизод снимался без сценария, и актеры участвуют в нем как реальные люди, а не как их персонажи. Слухи о воссоединении «Друзей» появились еще в ноябре 2019 года. Первоначально реюнион должен был состояться мае 2020 года, но пандемия коронавируса задержала съемки на год. В результате актеры встретились апреле этого года в павильоне Warner Bros в Калифорнии, том самом, где шли съемки оригинального сериала. За встречей наблюдала аудитория, в которой было немало знаменитостей, в том числе Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага и Малала Юсуфзай. В новом эпизоде примут участие все шесть участников оригинального состава — Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс). Кроме них, в серии появятся актеры Риз Уизерспун (Джилл) и Том Селлека (Ричард). HBO опубликовала официальный трейлер нового эпизода в своем канале в YouTube. В нем шестеро друзей идут вместе под мелодичную версию культовой мелодии шоу «I’ll Be There For You» группы The Rembrandts. Пропустить контент из YouTube, 1 Кортни Кокс написала в своем Инстаграме: «Такие вещи происходят не каждый год — или даже не каждые 10-15 лет. Я просто счастлива, что смогла снова встретиться со своими «Друзьями». И все прошло лучше, чем когда-либо». «Наконец-то! Реюнион сериала «Друзья» покажут на HBO Max 27 мая. Мы рады до умопомрачения!», — сказала по этому поводу Дженнифер Энистон. «Очень рад всех видеть», — написал Мэтт Леблан. «Друзья» были одним из главных ситкомов 1990-х, сериал перестал выходить в 2004 году. Шоу из 10 сезонов нашло новое поколение поклонников, благодаря потоковым сервисам, таким как Netflix, где они были выложены.