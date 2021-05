«Друзья» возвращаются — их покажут 27 мая

В новом эпизоде примут участие все шесть участников оригинального состава — Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс). Кроме них, в серии появятся актеры Риз Уизерспун (Джилл) и Том Селлека (Ричард).

HBO опубликовала официальный трейлер нового эпизода в своем канале в YouTube. В нем шестеро друзей идут вместе под мелодичную версию культовой мелодии шоу «I’ll Be There For You» группы The Rembrandts.