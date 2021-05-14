Центр Парижа закроют для въезда навсегда

Власти Франции планируют ограничить автомобилистов в перемещении по Парижу. Навсегда запретят въезд в несколько районов центра столицы, пишет «Би-би-си».

Городской совет планирует освободить центр Парижа от автомобилей и отдать приоритет пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Движение ограничат в четырех районах. Новая схема позволит создать во французской столице зону с низким трафиком, повысить безопасность и сделать улицы более экологичными, заявляет совет. Изменения вступят в силу к 2022 году.

В качестве исключения ездить по центру разрешат автобусам, такси, лицам с ограниченными возможностями и местным торговцам, пояснил заместитель мэра Парижа Давид Беллиард (David Belliard), ответственный за мобильность и доступность города. Власти разработают точную транспортную схему, когда соберут предложения от жителей.