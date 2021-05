По Израилю ударили ракетами из Ливана Обнаружено письмо Эйнштейна о пчелах и птичках » ЦАХАЛ: Сухопутные войска не входили в сектор Газа Армия обороны Израиля опубликовала заявление о том, что в настоящее время в секторе Газа нет наземных войск ЦАХАЛ, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel. Как пишет издание, «некоторые формулировки представителей ЦАХАЛ ввели в заблуждение западных репортеров». В результате многие СМИ, в частности The New York Times и Washington Post, опубликовали сообщения о начале сухопутной операции Израиля в секторе Газа. Согласно уточненной информации военных, ВВС Израиля вместе с сухопутными силами проводят массированный обстрел сектора Газа, задействуя боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерию. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция против боевиков ХАМАС будет продолжаться «столько, сколько потребуется».