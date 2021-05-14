ЦАХАЛ бомбит дома главарей ХАМАСа

Продолжается работа по уничтожению живой силы террористов в секторе Газы. При этом ракетный обстрел юга Израиля всё ещё остается интенсивным

Сегодня днём, в пятницу, 14 мая, примерно в 14:00 произошел ракетный обстрел южных израильских городов – Ашкелона и Кирьят-Гата. При этом сирена в Кирьят-Гате прозвучала как раз тогда, когда шли похороны 6-летнего Идо Авигаля, убитого в Сдероте. Присутствующим на похоронах пришлось лечь на землю.

Министр обороны Бени Ганц сегодня днём проводит оценку ситуации с начальником Генштаба генерал-майором Авивом Кохави, генеральным директором министерства обороны генерал-майором (в запасе) Амиром Эшелем и высокопоставленными представителями оборонного ведомства. Идет анализ атак минувшей ночи и обсуждается продолжение кампании в секторе Газы.

Представитель ЦАХАЛ сказал, что со вчерашнего дня с 19:00 до сегодняшнего утра 07:00 было идентифицировано около 190 пусков ракет из террористического анклава. Десятки из них были перехвачены.

Армия обороны Израиля атаковала дома главарей ХАМАСа, накрыла огнем боевиков, собиравшихся из ракетных установок ХАМАСа в северной части сектора Газы открыть огонь по центру Израиля.

Значительный ущерб нанесен системе туннелей террористов. Как уже писал 7 канал, благодаря военной хитрости, удалось уничтожить десятки террористов, поверивших, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе и спрятавшихся из-за этого в туннелях.

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