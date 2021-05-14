Apple додала кримськотатарську мову в останні оновлення iOS

Компанія Apple додала підтримку кримськотатарської мови в останньому оновленні своїх операційних систем, наприклад iOS 14.5 чи macOS 11.3.

Про це повідомив Андрій Алексєєв, який звертався до компанії щодо включення кримськотатарської мови.

Він зазначив, що тепер користувачі зможуть обрати кримськотатарську мову, якщо на пристрої буде встановлена остання операційна система (наприклад iOS 14.5 чи macOS 11.3) та якщо розробники додатків для платформ Apple належним чином їх локалізують цією мовою.

“Тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською. А раніше не могли”, – написав Алексєєв.

За словами Алексєєва, кампанію звернень до Apple щодо кримськотатарської мови почали ще у 2017 році. Наразі її додали, вказавши як Crimean Turkish (crh).