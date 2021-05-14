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Американский «убийца» российских С-400 побил рекорд дальности

В ходе последних испытаний ракета Precision Strike Missile (PrSM), называемая «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности, сообщает издание Defense News, ссылаясь на компанию Lockheed Martin.

Соответствующие тесты прошли на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Согласно Lockheed Martin, в ходе испытаний были подтверждены заявляемые характеристики оружия, в частности дальность и точность, а также возможность интеграции ракеты с пусковой установкой High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Defense News напоминает, что в 2020 году ракета PrSM летала на дальности 240, 180 и 85 километров.

14 мая, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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